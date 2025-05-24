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أخبار مصر

مركز الساحل والصحراء يعقد مؤتمرا حول "الإرهاب فى غرب أفريقيا"

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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عقد مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب مؤتمرًا بعنوان "الإرهاب فى غرب أفريقيا" بالتعاون مع المركز الإفريقى للأبحاث والدراسات الإستراتيجية (أكريس)، وذلك انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه أشقائها من الدول الأفريقية والتعاون معهم فى مواجهة الإرهاب الذى يهدد أمن وإستقرار شعوب القارة.

 

 تقديم الدعم لجيوش الدول الإفريقية 


وألقى اللواء أ ح محمـد عبد الباسط مدير مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى  والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة المصرية على تقديم الدعم لجيوش الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة لمواجهة ظاهرة الإرهاب فى أفريقيا خاصًة فى ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات.

دوافع وحوافز التطرف والإرهاب وأثره على الوحدة والتكامل فى غرب أفريقيا 


وتضمن برنامج المؤتمر مناقشة دوافع وحوافز التطرف والإرهاب وأثره على الوحدة والتكامل فى غرب أفريقيا، وكذا إعطاء الأولوية للتنمية المستدامة والإستثمار لتغيير البيئة الحاضنة للإرهاب، وذلك بحضور ممثلو المركز الإفريقى للأبحاث والدراسات الإستراتيجية (أكريس) وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية ولفيف من العلماء.

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القائد العام للقوات المسلحة الدراسات الاستراتيجية المركز الأفريقي للأبحاث المركز الافريقي مواجهة الإرهاب غرب افريقيا

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