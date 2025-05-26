مصادر: حماس والمبعوث الأمريكي ويتكوف يتوصلان لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة

أفادت مصادر، اليوم، بأن حركة حماس توصلت مع المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، إلى صيغة لوقف إطلاق النار فى غزة.

توصل حركة حماس مع ستيف ويتكوف لاتفاق وقف إطلاق النار

وقالت المصادر لقناة "الجزيرة" القطرية، إن حماس توصلت مع المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم في غزة.

وبينت مصادر القناة، أن الصيغة تشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين، حيث سيتم الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق والإفراج عن 5 آخرين في اليوم الـ60.

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل رفضت عرض حماس للإفراج عن 10 أسرى.

بنود اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة يضمنه ترامب

وأوضحت وفق الجزيرة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يضمن حسب الاتفاق وقف إطلاق النار خلال 60 يوما وانسحابا إسرائيليا وفق اتفاق يناير الماضي، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على رؤية لاستمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء 60 يوما مع ضمان الوسطاء تطبيق ذلك.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة اليوم الإثنين أن عرض الوسطاء الجديد لوقف إطلاق النار يتضمن انسحابا إسرائيليا جزئيا من قطاع غزة.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العرض الجديد يتضمن "الانسحاب الجزئي من قطاع غزة خاصة من طريق صلاح الدين بما في ذلك مفترق نتساريم جنوب مدينة غزة، ومحور موراغ في شمال رفح، والتجمعات السكانية".

إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف الرهائن القتلى

وكانت وكالة “أكسيوس” الأمريكية نلقت عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فى وقت سابق اليوم قوله: إن دولة الاحتلال وافقت على مقترحه الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء ونصف القتلى.

وأضاف ويتكوف: وقف إطلاق النار فى غزة، سيؤدي إلى مفاوضات ذات مغزى لإيجاد مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار، وما سمعته من حماس حتى الآن كان مخيبا للآمال وغير مقبول على الإطلاق، وفق زعمه.

الإفراج عن عشرة رهائن على مرحلتين مقابل هدنة تمتد لمدة 70 يومًا

في سياق متصل، أفاد مصدر مقرب من حركة حماس لوكالة “رويترز”، بأن الحركة وافقت على مقترح يتضمن الإفراج عن عشرة رهائن على مرحلتين، مقابل هدنة تمتد لمدة 70 يومًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود إقليمية ودولية مكثفة للوصول إلى تهدئة شاملة، وسط تصاعد المطالبات بوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

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