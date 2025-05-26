الإثنين 26 مايو 2025
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خارج الحدود

منظمة الصحة العالمية: نفاد أغلب مخزونات المعدات الطبية في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، نفاد أغلب مخزونات المعدات الطبية في قطاع غزة.

 

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

 وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

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