4 مطالب لوزير الخارجية، صرخة إسبانية لإنقاذ غزة

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الإثنين، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يطاق، مطالبا بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

إسبانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف وزير الخارجية الإسباني: نتمسك بحل الدولتين ونرفض تهجير الفلسطينيين ويجب وقف الحرب وعدم تحويل غزة إلى مقبرة.

وتابع: إسبانيا كانت من أولى الدول التي فرضت عقوبات على المستوطنين ونطالب بانضمام دول أخرى.



واستطرد: بدأنا منذ سنة مراجعة اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل وهناك دول أخرى أنضمت إلينا.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسباني: ندرس فرض عقوبات على إسرائيل وندعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.



وتابع: لا نعطي دروسا لأحد لكن الاعتراف بفلسطين هو السبيل لحماية السلام.

وتدرس العديد من الدول الأوروبية فرض عقوبات على إسرائيل بسبب مجازر غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.