الخارجية الأمريكية تعلن قرب إيصال المساعدات لغزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس: إن الجهود التي تبذلها مصر وقطر والمبعوث الأمريكي ويتكوف مستمرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها: نحن على بعد خطوات من إكمال خطة إيصال المساعدات لغزة عبر تشكيل مؤسسة غير حكومية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الإحتلال الإسرائيلي سينشئ 3 مراكز لتوزيع المساعدات في رفح، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستديرها شركة أمريكية.

الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات سيجري تنفيذها في رفح بين محوري موراغ وفيلادلفيا

وأفادت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الجديدة التي أعلن عنها الجيش سيجري تنفيذها في رفح بين محوري موراغ وفيلادلفيا.

وتابعت: "تنص الخطة على عدم السماح لسكان غزة بالدخول إلى مراكز المساعدات إلا بعد تفتيشهم".

إنشاء مجمعات توزيع مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة

ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، التي قال فيها إن "حماس" تعقد الوضع، مؤكدًا رغبته في مساعدة سكان غزة في الحصول على الطعام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.