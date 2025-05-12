الإثنين 12 مايو 2025
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خارج الحدود

بأفكار تونى بلير، خطة أمريكية لوقف إطلاق نار شامل فى غزة بعد تحرير عيدان ألكسندر

تونى بلير، فيتو
تونى بلير، فيتو

أكد مصدر أمريكى رفيع المستوى اليوم، أنه عقب تحرير الأسير عيدان ألكسندر، اليوم، ستدخل الولايات المتحدة فى مفاوضات بشأن اتفاق لـ وقف إطلاق النار فى غزة.

الولايات المتحدة تتفاوض على وقف إطلاق نار شامل فى غزة

وقال المصدر لشبكة "سي إن إن"، الاثنين، بأنه بعد إطلاق سراح الأسير الأمريكى عيدان ألكسندر، ستدخل الولايات المتحدة بمعاونة الوسطاء "مصر وقطر" في مفاوضات فورية وجادة بشأن اتفاق وقفا شاملا لإطلاق النار في غزة.

 

وشرعت الإدارة الأمريكية قدما في مفاوضات جديدة مع حركة حماس، في وقت طفت على السطح ملامح الخلافات بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ملفات غزة واليمن وإيران.

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

وتجري واشنطن مفاوضات مباشرة متقدمة منذ أيام بين حركة حماس، بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ويتكوف يستعين برئيس وزراء بريطانيا الأسبق تونى بلير

في ذات السياق، كشفت مصادر لصحيفة "تلجراف" البريطانية، إن المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، استعان برئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، كمستشار ضمن شبكة من الخبراء. ويأتي ذلك بعد أن عبر ترامب عن استيائه من بطء التقدم في ملف غزة، الذي كان أحد أبرز تعهداته الانتخابية في إنهاء الحروب.

 

وقال مصدر دبلوماسي غربي للصحيفة، إن "بلير هو خيار طبيعي، فهو وسيط ماهر ويتمتع بعلاقات مع كلا الطرفين".

وكان افتقار ويتكوف إلى الخبرة الدبلوماسية أثار قلقا لدى عدد من حلفاء ترامب، خصوصا أنه لم يحقق تقدما يذكر حتى الآن في الملفات التي أوكلت إليه. كما وجهت له انتقادات بسبب تجاوزه للبروتوكولات الرسمية خلال اجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ اعتمد على مترجمي الجانب الروسي بدلا من إحضار مترجمين أمريكيين.

 

ومع تصاعد هذه الانتقادات، لجأ ستيف ويتكوف إلى تونى بلير، آملا الاستفادة من خبراته المتراكمة في النزاعات طويلة الأمد، ومعرفته الدقيقة بتعقيدات المنطقة، وعلاقاته مع مختلف الأطراف.

الصليب الأحمر يتسلم الأسير عيدان ألكسندر

وصول سيارات الصليب الأحمر لموقع تسليم "عيدان ألكسندر" في خان يونس

 

 

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