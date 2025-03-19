وصفات طبيعية للعناية بالشعر الجاف والأطراف المتقصفة

الشعر الجاف والمتقصف من أكثر المشاكل الشائعة التي تواجه النساء والفتيات خلال شهر رمضان، حيث يفقد الشعر مع الصيام للعديد من المغذيات، خاصة بالنسبة لمن لا تهتم بتغذيته، وتعويض ما يفقده من سوائل.



وأكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أنه يمكن علاج هذه المشكلة وتحسين صحة الشعر من خلال استخدام وصفات طبيعية مغذية ومرطبة تساعد على استعادة لمعان الشعر ومرونته.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالشعر، مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل للعناية بالشعر الجاف والأطراف المتقصفة.



أسباب جفاف الشعر وتقصف الأطراف



قبل التطرق إلى الوصفات، من المهم معرفة الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة:

علاج هيشان الشعر



قلة الترطيب: عدم ترطيب الشعر بانتظام يؤدي إلى جفافه وتكسره.

الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف الحرارية: مثل المكواة والسيشوار التي تضعف بنية الشعر وتسبب فقدان الرطوبة.

التعرض المفرط للشمس: الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى تلف الشعر وتجفيفه.

الغسل المتكرر بالشامبو: الشامبوهات التي تحتوي على الكبريتات تزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، مما يؤدي إلى الجفاف.

التغذية غير المتوازنة: نقص الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين E وأوميغا 3، يؤثر على صحة الشعر.

استخدام المنتجات الكيميائية: الصبغات وكريمات الفرد تحتوي على مواد ضارة تؤدي إلى تكسر الشعر.

أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر الجاف والمتقصف



1. ماسك زيت جوز الهند والعسل

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (اختياري)

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على الشعر مع التركيز على الأطراف المتقصفة.

غطي الشعر بمنشفة دافئة واتركيه لمدة 30-45 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر وشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

الفوائد:

زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية التي ترطب الشعر بعمق.

العسل يعمل كمرطب طبيعي ويحافظ على نعومة الشعر.



2. ماسك الأفوكادو وزيت اللوز

المكونات:

1 ثمرة أفوكادو ناضجة

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو

1 صفار بيضة

طريقة التحضير والاستخدام:

اهرسي الأفوكادو جيدًا وأضيفي زيت اللوز وصفار البيض، ثم اخلطيهم حتى تحصلي على قوام كريمي.

وزعي المزيج على الشعر، وخصوصًا الأطراف الجافة.

اتركيه لمدة 40 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد وشامبو لطيف.

الفوائد:

الأفوكادو يحتوي على فيتامينات A وE التي تغذي الشعر وتحسن ملمسه.

زيت اللوز يساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

صفار البيض غني بالبروتينات التي تعيد بناء الشعر التالف.



3. حمام زيت الزيتون وزيت الأرغان

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من زيت الأرغان

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي الزيوت وسخنيها قليلًا حتى تصبح دافئة.

دلكي فروة الرأس وأطراف الشعر بالزيت بحركات دائرية لطيفة.

غطي الشعر بمنشفة دافئة واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

الفوائد:

زيت الزيتون يرطب الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

زيت الأرجان يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف.



4. ماسك الزبادي والعسل

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من الزبادي

1 ملعقة كبيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي المكونات حتى تتجانس.

طبقي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الدافئ.

الفوائد:

الزبادي غني بالبروتين الذي يساعد على تقوية الشعر.

العسل يمنح الشعر ترطيبًا مكثفًا.



5. ماسك الألوفيرا وزيت جوز الهند

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا الطازج

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي المكونات وضعيها على الشعر الجاف.

اتركي الماسك لمدة 40 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الفوائد:

الألوفيرا تحتوي على إنزيمات تحفز نمو الشعر وترطبه بعمق.

زيوت للشعر الجاف

نصائح هامة للعناية بالشعر الجاف والمتقصف



استخدام شامبو خالٍ من الكبريتات لتجنب تجريد الشعر من زيوته الطبيعية.

الحد من استخدام أدوات التصفيف الحرارية واستخدام واقٍ حراري قبل التصفيف.

شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الشعر.

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات مثل الأسماك والمكسرات والخضروات الورقية.

قص الأطراف المتقصفة بانتظام كل 6-8 أسابيع لمنع تفاقم التقصف.

استخدام وسادة من الحرير أو الساتان لتقليل احتكاك الشعر أثناء النوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.