مفعولها سريع، وصفات طبيعية للعناية بالشعر الجاف

وصفات طبيعية للعناية بالشعر الجاف، يُعد الشعر الجاف من أكثر أنواع الشعر التي تحتاج إلى عناية خاصة، نظرًا لتعرضه للتقصف والهيشان وفقدان اللمعان.





ويحدث جفاف الشعر نتيجة لعوامل متعددة منها الإفراط في استخدام أدوات التصفيف الحرارية، التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، قلة الترطيب الداخلي الناتجة عن عدم شرب كميات كافية من الماء، أو استخدام منتجات تحتوي على مواد كيميائية ضارة.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الاهتمام بالشعر الجاف لا يتطلب دائمًا منتجات باهظة الثمن أو جلسات عناية مكلفة، بل يمكن من خلال الوصفات الطبيعية المنزلية أن يستعيد الشعر حيويته وجماله تدريجيًا.



وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن مفتاح العناية بالشعر من خلال الوصفات الطبيعية؛ هو الانتظام والصبر، إلى جانب اتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن



وصفات طبيعية لترطيب الشعر الجاف



ولأن العديد من السيدات أصبحن يفضلن اللجوء إلى الحلول الطبيعية بدلًا من المستحضرات التجارية، تقدم خبيرة العناية بالشعر، في هذا التقرير مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة للعناية بالشعر الجاف، والتي تساعد على استعادة نعومته ولمعانه وصحته بشكل ملحوظ.

زيوت للشعر الجاف

أولًا: وصفة زيت جوز الهند والعسل

الفوائد:

زيت جوز الهند معروف بقدرته على التغلغل داخل بصيلات الشعر وترطيبها بعمق، في حين يُعد العسل مرطبًا طبيعيًا يحافظ على رطوبة الشعر ويمنحه لمعانًا صحيًا.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

طريقة الاستخدام:

يتم خلط المكونين جيدًا في وعاء صغير.

يُسخّن الخليط قليلًا على نار هادئة أو باستخدام حمام بخار حتى يصبح دافئًا.

يُوزع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يُغطى الشعر بقبعة استحمام ويُترك لمدة ساعة على الأقل.

يُغسل الشعر بالشامبو المناسب ويُشطف جيدًا.

التكرار: مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

ثانيًا: وصفة الزبادي وزيت الزيتون

الفوائد:

الزبادي يحتوي على بروتينات ومغذيات تساعد في تقوية الشعر وتنعيمه، بينما يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر بعمق وتغليف الشعرة لحمايتها من التقصف.

المكونات:

نصف كوب من الزبادي الطبيعي

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر

طريقة الاستخدام:

يُمزج الزبادي مع زيت الزيتون جيدًا.

يُوضع الخليط على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس بلطف.

يُترك الماسك لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

يُغسل الشعر بالماء الفاتر وشامبو خفيف.

التكرار: مرة واحدة أسبوعيًا.

ثالثًا: وصفة الموز وزيت اللوز

الفوائد:

الموز غني بالبوتاسيوم والفيتامينات التي تغذي الشعر وتزيد من مرونته، أما زيت اللوز فيساعد على تنعيم الشعر الجاف والتقليل من هيشانه.

المكونات:

ثمرة موز ناضجة

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

طريقة الاستخدام:

يُهرس الموز جيدًا حتى يصبح ناعمًا تمامًا.

يُضاف زيت اللوز ويُخلط حتى يتجانس الخليط.

يُوزع الماسك على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

يُترك لمدة 40 دقيقة ثم يُغسل بالشامبو.

التكرار: مرة أسبوعيًا.

رابعًا: وصفة الصبار (الألوفيرا) وزيت الأرجان

الفوائد:

جل الصبار يُعد من أفضل المكونات الطبيعية التي تعيد الترطيب للشعر الجاف بفضل خصائصه الملطفة والمغذية، بينما يُعرف زيت الأرجان بقدرته على علاج الأطراف المتقصفة ومنح الشعر لمعانًا طبيعيًا.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار الطبيعي

ملعقة كبيرة من زيت الأرغان

طريقة الاستخدام:

تُخلط المكونات حتى تتجانس.

يُوضع الخليط على الشعر ويُترك لمدة 30 دقيقة.

يُغسل الشعر جيدًا بماء فاتر.

التكرار: مرتين شهريًا.

خامسًا: وصفة البيض وزيت الخروع

الفوائد:

البيض غني بالبروتين الذي يعيد بناء بنية الشعرة ويقويها، بينما يُعرف زيت الخروع بخصائصه المغذية التي تحفّز نمو الشعر وتمنع الجفاف.

المكونات:

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

طريقة الاستخدام:

تُخفق البيضة وتُخلط مع زيت الخروع.

يُوضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

يُغسل الشعر بالماء البارد وشامبو مناسب لإزالة أي بقايا.

التكرار: مرة كل 10 أيام.

وصفات للشعر

نصائح عامة للعناية بالشعر الجاف:



تجنبي غسل الشعر يوميًا: لأن ذلك يُفقده الزيوت الطبيعية الضرورية لترطيبه.

استخدمي شامبو خالٍ من الكبريتات: فالمواد الكيميائية القاسية تضر الشعر الجاف أكثر.

قللي من استخدام أدوات الحرارة: كالسيشوار والمكواة، ويفضل استخدام واقٍ حراري عند الحاجة.

قومي بتغطية شعرك عند التعرض لأشعة الشمس القوية أو الرياح.

احرصي على شرب الماء بانتظام وتناول الغذاء الغني بالفيتامينات والمعادن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.