لاستعادة حيويته، نصائح للعناية بالشعر بعد فصل الصيف

نصائح للعناية بالشعر بعد انتهاء فصل الصيف، مع انتهاء فصل الصيف، يعاني الشعر غالبًا من تأثيرات التعرض المستمر لأشعة الشمس، والمياه المالحة أو مياه حمامات السباحة التي تحتوي على الكلور، مما يؤدي إلى فقدانه للرطوبة واللمعان.





لاستعادة حيوية الشعر، إليك بعض النصائح العملية



زيوت للشعر الجاف

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الصيف يترك آثاره على الشعر، من جفاف وتقصف وبهتان، مع التعرض لأشعة الشمس الشديدة.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أن هناك بعض النصائح التي ستساعد في استعادة حيوية الشعر ونضارته بعد فصل الصيف، كما يمنحه القوة ليصبح أكثر صحة ولمعانًا مع دخول فصل الخريف، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



الترطيب العميق: الشعر يحتاج إلى ترطيب عميق بعد التعرض للشمس. استخدمي قناعًا مرطبًا مرة أو مرتين أسبوعيًا، ويمكنكِ أيضًا استخدام چ مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان الذي يساعد في ترطيب الشعر من الجذور حتى الأطراف.

قص الأطراف التالفة: للتخلص من التلف، يُنصح بقص أطراف الشعر المتقصفة. هذه الخطوة البسيطة تُعيد للشعر شكله الصحي وتساعد في تحفيز نموه بشكل أفضل.

استخدام منتجات غنية بالبروتين: يساعد البروتين في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز صحته. اختاري منتجات تحتوي على الكيراتين أو البروتينات الطبيعية، حيث تعمل على تقوية الشعر وتجديده.

التقليل من استخدام الأدوات الحرارية: بعد صيف طويل مليء بالشمس، يكون الشعر قد تعرض للحرارة بشكل كبير، لذا حاولي تجنب مجفف الشعر والمكواة قدر الإمكان لمنحه فترة من الراحة والتعافي.

شرب الماء بانتظام: التغذية من الداخل لها دور كبير في صحة الشعر. احرصي على شرب كميات كافية من الماء يوميًا، حيث يساعد ذلك في ترطيب الشعر من الجذور.

وصفات للشعر

تناول غذاء متوازن: يُفضّل تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات A وE وC، التي تُعزز صحة فروة الرأس وتقوي الشعر.

استخدام الشامبو والبلسم المناسبين: اختاري منتجات خاصة للعناية بالشعر الجاف أو التالف، وابتعدي عن الشامبوهات التي تحتوي على الكبريتات، لأنها تزيد من جفاف الشعر.

الاهتمام بفروة الرأس: صحة فروة الرأس تعني صحة الشعر. استخدمي الزيوت الطبيعية أو مقشرات فروة الرأس مرة أسبوعيًا لتنظيفها وتغذيتها.

تجنب شد الشعر: تجنبي تسريحات الشعر التي تشد الخصلات بشكل مفرط، لأنها تزيد من ضعف الجذور وتساقط الشعر.

الاسترخاء والتقليل من التوتر: الضغط النفسي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الشعر. احرصي على أخذ وقتٍ كافٍ للاسترخاء وممارسة الأنشطة التي تساعدكِ على تخفيف التوتر.



