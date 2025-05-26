ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن أيرلندا ستقدم خططا لحظر التجارة مع شركات إسرائيل بالأراضي المحتلة كأول دولة أوروبية تقوم بذلك.

أيرلندا تعتزم حظر التجارة مع شركات إسرائيلية

وقالت وزارة الخارجية الأيرلندية: تشريع حظر التجارة مع شركات إسرائيل رد على الجرائم الإسرائيلية بغزة، مضيفة أن هناك تجويع للأطفال واستخدام للغذاء كسلاح حرب والعالم لم يقم بما يكفي.

وفي السياق ذاته، قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني: ندرس فرض عقوبات على إسرائيل وندعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.



وأضاف وزير الخارجية الإسباني: لا نعطي دروسا لأحد لكن الاعتراف بفلسطين هو السبيل لحماية السلام.

وتدرس العديد من الدول الأوروبية فرض عقوبات على إسرائيل بسبب مجازر غزة.

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