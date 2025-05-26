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خارج الحدود

الحكومة الأسترالية: حصار إسرائيل لمساعدات غزة أمر مشين

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيتو

قالت الحكومة الأسترالية في بيان اليوم الإثنين: إن حصار إسرائيل للمساعدات المتجهة لقطاع غزة أمر مشين، وأن أعذارها لوقف الإمدادات غير مقبولة.

وفي وقت سابق أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أن إسرائيل منعت وصول الكثير من مساعدات بلادها المخصصة لدعم المدنيين في قطاع غزة.

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وأدانت وزيرة الخارجية الأسترالية، التصريحات البغيضة لأعضاء من الحكومة الإسرائيلية بشأن أهل غزة الذين يعيشون كارثة.

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وتابعت: التقارير الأممية المرعبة بشأن المخاطر على الرضع والأطفال تؤكد ضرورة استجابة إسرائيل لدعوتنا وشركائنا الدوليين بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة فورا.

واستطردت: نؤكد معارضتنا توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة ينتهك القانون الدولي.

واختتمت: نعمل مع شركائنا على الضغط من أجل وقف إطلاق النار وعودة الرهائن وحماية المدنيين في غزة، وننسق مع شركائنا لمعاقبة المتطرفين الإسرائيليين بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين.

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أستراليا نتنياهو غزة إسرائيل

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