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مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم ورش تعليم الخط العربي وتدريب شطرنج

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للإستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة. 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم والتي من بينها الأطفال والنشء والشباب خاصة مع الإهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الوعي لدى النشء والطلاب تحقيقًا للتنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية مصر 2030.

فعاليات نشاط ورش الخط العربي للأطفال

 

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط قد نظمت فعاليات نشاط ورش الخط العربي للأطفال ضمن فاعليات مدرسة خضير البورسعيدي لتعليم الخط العربي بمكتبة مصر العامة بأسيوط فضلًا عن جلسة تدريب الشطرنج للأطفال حيث تناولت الفعاليات تعلم اللعبة التي تعتمد على التفكير والذكاء. 

مكتبة مصر العامة بأسيوط تشارك في المعرض التراثي للفنون والإبداع

مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم فعاليات جلسات أنماط التفكير الإبداعي

 

وأوضح محافظ أسيوط أهمية تنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة المختلفة بمكتبة مصر العامة التي تساهم في رفع مستوى المهارات وتنمية القدرات ورفع الوعي بالقضايا المجتمعية والعامة المختلفة بكافة ربوع المحافظة.

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