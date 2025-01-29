الأربعاء 29 يناير 2025
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مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم فعاليات جلسات أنماط التفكير الإبداعي

فعاليات مكتبة مصر
فعاليات مكتبة مصر العامة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية تنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة المختلفة بمكتبة مصر العامة التي تساهم في رفع الوعي لدى النشء والشباب بالقضايا المجتمعية والعامة المختلفة بكافة ربوع المحافظة. 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وفقًا للإمكانات المتاحة ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات واستكمال جهود البناء والتنمية خاصة مع الإهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الوعي لدى النشء والطلاب تحقيقًا للتنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية مصر 2030.

 

مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم فعاليات جلسة أنماط التفكير (التفكير الإبداعي

وأوضح محافظ أسيوط أن مكتبة مصر العامة بأسيوط بقيادة هاجر محروس مدير فرع أسيوط قد نظمت فعاليات جلسة أنماط التفكير (التفكير الإبداعي) استكشف عقلك اكتشف قدراتك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث تم تناولت الفعاليات تعلم كيف تعمل أنماط التفكير، واكتسب مهارات لتحليل المشكلات وإتخاذ القرارات بفعالية، وتطوير الأساليب لتحقيق الأهداف بثقة ووعي وهو ما يؤثر إيجابيًا في تنمية النشء والتلاميذ والشباب وهو ما يساهم في تحسين حياة المواطن وذلك بمشاركة الدكتور محمد مروان كركاب مدرب تنميه الموارد البشرية وريادة الأعمال استشاري التدريب والتطوير المدرب المعتمد الحاصل علي شهادة CPT من AmCham. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للإستفادة من الأنشطة التي تنظمها مكتبة مصر العامة.

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