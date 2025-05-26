توريد 153 ألف طن قمح لصوامع وشون أسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025 بكافة مراكز ونقاط التجميع المعتمدة على مستوى المحافظة، وذلك حتى نهاية الموسم المحددة في أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغ 153 ألفًا و857 طنًا و602 كجم.

وأوضح المحافظ أن هذه الكميات تم توريدها بجهود وتنسيق كامل بين مديريتي الزراعة والتموين، حيث تم توريد 44 ألفًا و45 طنًا و763 كجم للبنك الزراعي المصري، و67 ألفًا و389 طنًا و371 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى 41 ألفًا و485 طنًا و386 كجم إلى الشون التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب، و937 طنًا و82 كجم لصالح إنتاج التقاوي.

الانتهاء من حصاد المساحة المزروعة بالقمح لهذا الموسم

وأشار إلى أن محافظة أسيوط انتهت بالكامل من حصاد المساحة المزروعة بالقمح لهذا الموسم، والتي بلغت 188 ألفًا و149 فدانًا، في إطار جاهزية الأجهزة التنفيذية واستعدادها لدعم جهود الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول.

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع لحظيًا عمليات التوريد، وتعمل على حل أي تحديات قد تواجه عملية الاستلام لضمان تحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة موجهًا الشكر للمزارعين الذين التزموا بتوريد المحصول، داعيًا باقي المزارعين إلى سرعة التوريد والاستفادة من الحوافز التي أقرتها الدولة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة، وعدم نقل أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط خصصت عدة قنوات لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين المتعلقة بعمليات توريد القمح، من بينها الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية عبر الرقم (114)، بالإضافة إلى أرقام الهواتف الأرضية (088/2135858 - 2135727 - 2135670) كما تم تخصيص رقم (01066628906) لتلقي البلاغات على مدار الساعة عبر تطبيقَي "واتساب" و"تليجرام"، إلى جانب الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528)، والبوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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