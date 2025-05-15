الخميس 15 مايو 2025
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محافظات

توريد 113 ألف طن قمح لشون وصوامع أسيوط (صور)

توريد القمح بأسيوط،
توريد القمح بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2025، موضحًا أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغ نحو 113 ألف و785 طن، تم استلامها من خلال 28 موقعًا تخزينيًا معتمدًا تشمل الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، والتي تبلغ طاقتها التخزينية الإجمالية نحو 160 ألف طن.

حصاد 157 ألف فدان قمح حتى الآن بأسيوط 

 

وأضاف محافظ أسيوط أن المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم بلغت 188 ألفًا و149 فدانًا، تم حصاد 157 ألف فدان منها حتى الآن، في حين تتواصل أعمال الحصاد والتوريد بكفاءة وانتظام.

 

توفير التسهيلات والدعم اللازم للمزارعين

 

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح موسم التوريد، من خلال جاهزية مواقع الاستلام وتوفير التسهيلات والدعم اللازم للمزارعين، مشيرًا إلى أن عمليات استلام الأقماح تتم وفقًا للضوابط والمعايير التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع الالتزام بضمان جودة المحصول وسهولة الإجراءات، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

 

وشدد محافظ أسيوط على حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للمزارعين من خلال التنسيق المستمر بين مديرية التموين برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس خميس محمد علي، وكيل الوزارة، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة ميدانية لضمان انتظام التوريد وحل أي مشكلات قد تواجه الموردين، مؤكدًا أن صرف مستحقات الموردين يتم خلال 48 ساعة كحد أقصى.

ودعا اللواء هشام أبوالنصر جميع المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصول القمح إلى المواقع المعتمدة للاستفادة من السعر المجزي والخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية هذا الدور في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتحقيق الأمن الغذائي لمصر.

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وفي إطار حرص المحافظة على تيسير عملية التوريد، تم تخصيص عدة خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، عبر الأرقام: (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة  الإلكترونية للمنظومة.

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