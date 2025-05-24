السبت 24 مايو 2025
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محافظات

الانتهاء من حصاد 188 ألف فدان قمح بأسيوط وتوريد 147 ألف طن

حصاد القمح بأسيوط،
حصاد القمح بأسيوط، فيتو

 أعلن اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن الانتهاء الكامل من حصاد محصول القمح على مستوى المحافظة للموسم الحالي، حيث بلغت المساحة المنزرعة 188 ألفا و149 فدانًا.

 

توريد 147 ألف طن من القمح بشون وصوامع أسيوط 

 وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى اليوم وصلت إلى أكثر من 147 ألف طن، تم استلامها عبر 28 موقعًا تخزينيًا تشمل صوامع وشون وهناجر ومراكز تجميع موزعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن عمليات التوريد مستمرة حتى نهاية موسم الحصاد في أغسطس 2025، مؤكدًا متابعته اليومية لعملية التوريد لضمان انسيابها وتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لهم بهدف تحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة، نظرًا لما تمثله عملية التوريد من أهمية قومية.

 

متابعة التوريد ميدانيًا وتقديم الدعم الكامل للمزارعين

 وشدد المحافظ على ضرورة التزام المزارعين بتوريد المحصول إلى المواقع المعتمدة، حفاظًا على الصالح العام، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة التوريد ميدانيًا وتقديم الدعم الكامل للمزارعين خلال العملية.

 

كما أكد محافظ أسيوط على اهتمام الدولة الكبير بملف توريد الأقماح، وتوفيرها لكافة أوجه الدعم لضمان نجاح موسم الحصاد، مشيدًا بجهود المزارعين في زراعة وتوريد القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر.

وأثنى المحافظ على التنسيق والتعاون بين مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة بقيادة المهندس خميس محمد وكيل وزارة الزارعة بالمحافظة، لضمان انتظام عمليات التوريد وسرعة التعامل مع أي مشكلات طارئة.

محافظ أسيوط يشارك العمال احتفالات عيدهم ويتفقد حصاد القمح بمزرعة بني سند (صور)

محافظ أسيوط يتفقد بدء موسم توريد القمح بصوامع مصر الوسطى (صور)

 

يُذكر أن محافظة أسيوط كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بتوريد القمح، من بينها الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية عبر الرقم (114)، إضافة إلى أرقام الهواتف الأرضية (088/2135858 - 2135727 - 2135670). كما تم تخصيص رقم (01066628906) لتلقي الشكاوى والبلاغات عبر تطبيقي واتساب وتليجرام على مدار الساعة، إلى جانب الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528) والبوابة الإلكترونية للمنظومة:.

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