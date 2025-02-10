الإثنين 10 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتاجاز بالأعشاب والتتبيلة السرية

الفراخ المشوية في
الفراخ المشوية في فرن البوتاجاز، فيتو

طريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتاجاز، من الوصفات التي قد تبدو للبعض سهلة وبسيطة، إلا أن هناك الكثير من ستات البيوت لا يجدن طريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتاجاز، ولذلك قد تضطر بعض ستات البيوت إلى شرائها جاهزة.
 

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ولكننا نقدم لكل ست بيت تبحث عن طريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتاجاز، من خلال السطور التالية. 

مدة التحضير: ٣٠ دقيقة
مدة الطهي: ٧٥ دقيقة
يكفي لـ ٤ أشخاص

 

مكونات عمل الفراخ المشوية بالأعشاب
 

٣ دجاج صغير - وزن ٥٠٠ لـ ٦٠٠ج تقريبا للواحدة
٢ بصل كبير مقطع شرائح ملعقة صغيرة بودرة الثوم
ملعقتين صغيرتين بودرة البصل
ملعقة كبيرة بشر ليمون كوب كزبرة مفرومة ناعم جدا
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود ملعقة كبيرة عصير ليمون رشة جوزة الطيب ٣ رؤوس ثوم مقسوم نصفين ٣ حبات ليمون ۲۰۰ ج زبدة حرارة الغرفة.

الفراخ المشوية في الفرن
الفراخ المشوية في الفرن

طريقة عمل الفراخ المشوية بالأعشاب

في وعاء يمزج عصير الليمون مع بشر والكزبرة تضاف بودرة الثوم، جوزة الطيب، بودرة البصل، الملح، الفلفل، ثم الزبدة ويمزج الكل جيدا
يتبل الدجاج بالخلطة المحضرة مع مراعاة دهن بين الجلد واللحم جيدا بالمزيج ليأخذ الدجاج النكهة القوية
يحشى الدجاج برأس الثوم والليمون ويقفل جيدا باستخدام دبارة المطبخ يوضع الدجاج بصينيه الفرن، ثم توزع شرائح البصل والثوم وبضع فروع من الروزماري الطازج حوله
يشوى الدجاج في فرن مسخن مسبقا مدة ٧٥ دقيقة الى ان ينضج ويأخذ اللون الذهبي، مع مراعاة دهنه بفرشاة من سوائل التتبيلة كل 10 دقائق خلال مرحلة الشوي ليكون طريا ولذيذا
ما ان يخرج من الفرن حتي يتم استخراج الليمون من بطن الدجاج وشقه ثم عصره عليه لتتماشى نكهة الليمون والكزبرة يقدم بالهنا والشفا مع الخضروات والرز المطبوخ.

 

طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة وخلطة مغربية
 

الفراخ المشوية بالأعشاب
الفراخ المشوية بالأعشاب

وتقدم الشيف آسيا أيضا، طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة مغربية خاصة، ستبهر ضيوفك وأفراد أسرتك.


مكونات الحشوة:
كوبين ونصف بقدونس، مفروم ناعم
كوبين ونصف كزبرة مفرومة ناعم
٨ فصوص ثوم، مدقوق
ملعقة صغيرة زنجبيل
ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
نصف ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة زعفران
٦ ملاعق كبيرة عصير ليمون
ربع كوب زيت زيتون
ملعقة صغيرة ملح
نصف ليمونة مخللة، مفرومة ناعم
نصف كوب زيتون اخضر
٣ حبات بصل، مفرومة ناعم

 

طريقة تحضير الفراخ المشوية بالتتبيلة المغربية:

تمزج كل المكونات المذكورة بالحشوة أعلاه في وعاء عميق إلى أن تندمج تماما النكهات.
يحشى الدجاج بالحشوة المحضرة، ثم يخيط لضمان عدم وقوع الحشوة منه ثم يدعك ايضا من الخارج بقليل من الحشوة.
يوضع الدجاج بقدر عميق مع قليل من الزيت والزبدة، وباقي الحشو ثم يقلى على نار متوسطة من الجهتين الى ان يأخذ اللون الذهبي.
يضاف مقدار كوب من الماء فقط، ويترك القدر على نار هادئة جدا، محكم الأغلاق كي لا يتسرب البخار للخارج ويستطع الدجاج النضوج من دون كمية سوائل كثيرة.
بعد مرور ٤٥ دقيقة على الدجاج، انزعيه من القدر ثم ضعيه بصينية مدهونة بقليل من الزبدة.
ادهنيه ايضا بقليل من الزبدة المملحة، ثم أدخليه فرن متوسط الحرارة كي يأخذ اللون الذهبي.
يقدم بالهنا والشفا مع الصلصة الكثيفة التي تبقت بالقدر.

 

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