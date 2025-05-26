ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مدرسة حي الدرج إلى 36 شهيدا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة وسط قطاع غزة إلى 36.

مجزرة بمدرسة تؤوي نازحين بغزة

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة مكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

19 شهيدا جراء قصف الاحتلال مدرسة بغزة

وكانت الحصيلة المبدئية لقصف المدرسة بغارة الاحتلال، 19 شهيدا، وإصابة العشرات.

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

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