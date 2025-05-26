الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العدوان على غزة، سقوط 50 شهيدا 30 منهم جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين

غزة
غزة

 ارتفع عدد شهداء قصف إسرائيلي على قطاع غزة اليوم إلى 50 شهيدا، 30 منهم جراء استهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

بينما تم انتشال جثامين 19 شهيدا في قصف لـ الاحتلال علي منزل لعائلة عبد ربه بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وكانت نقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، فيديو متداول، لطفلة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فهمي الجرجاوي، المكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

 

طفلة تهرب من النيران بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في غزة

وتظهر الطفلة في الفيديو وهي تحاول الهروب من النيران التي حاصرتها من كل اتجاه، بعدما قصف الاحتلال المدرسة التي تؤوي النازحين، استمرارا لسلسلة المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

19 شهيدا جراء قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي بغزة

 وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة مكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأسفر قصف مدرسة فهمي الجرجاوي بغارة الاحتلال عن استشهاد 19 شخصا، وإصابة العشرات.

وفي وقت سابق أمس، أكدت وزارة الصحة بغزة، باستشهاد 32 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن أطفال غزة يتعرضون للجوع والتشريد والهجمات العشوائية وسط معاناة لا يمكن تصورها.

 

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و939 شهيدا، بالإضافة إلى 122 ألفا و797 مصابا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الصحة في غزة جيش الاحتلال حي الدرج بمدينة غزة طيران الاحتلال فلسطين

مواد متعلقة

موقع عبري: حماس لديها 40 ألف مسلح في غزة وشبكة أنفاق واسعة

إعلام إسرائيلي: الحرب على غزة تستمر شهرين والهدف السيطرة على 75% من أرضها

طفلة تحاول الهروب من النيران بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة مكتظة بالنازحين في غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

أخبار مصر: طعن قاتل حبيبة الشماع أمام النقض، مجزرة جديدة للاحتلال، ذروة الموجة الحارة، مباراة بكى فيها محمد صلاح، تفاصيل محاولة اغتيال بوتين

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

بانخفاض 6 جنيهات، تعرف على أسعار الزيت اليوم بالأسواق

الثوم يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

عايدة الأيوبي تكشف أسرار البدايات وقصة أغنية "على بالي" (فيديو)

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العالم تحت 17 سنة – قطر 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية