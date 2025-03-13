7 سيارات إطفاء، محافظ أسيوط يتابع أعمال السيطرة على حريق منطقة السوق بمنفلوط (فيديو)

انتقل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، منذ قليل لمتابعة أعمال السيطرة على حريق هائل وقع في منطقة السوق بشارع البستان بمنفلوط حيث تجري أعمال إخماد الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية.

اندلاع حريق هائل بمنطقة السوق بشارع البستان

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد حدوث حريق بمنطقة السوق بشارع البستان بمركز منفلوط.

وعلى الفور توجه المحافظ إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة حيث تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم إخلاء المكان كإجراء احترازي وفصل المرافق (الغاز الطبيعي، الكهرباء) وفرضت قوات المرور طوقًا أمنيًا بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء وتم الإطفاء والتبريد.

وأوضح محافظ أسيوط أن قوات الحماية المدنية تعمل على قدم وساق لإخماد الحريق والسيطرة عليه مع الحفاظ على أرواح الأهالي وقبل انتقال الحريق للمنازل المجاورة الحريق دون خسائر في الأرواح.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة َوجاري متابعة أعمال الإطفاء.

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