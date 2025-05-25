جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف انعقاد "المجلس الأعلى" للجامعات الخاصة والأهلية

الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوجه الشكر للجامعة ويشيد بدورها البارز فى دعم منظومة التعليم العالى فى مصر.. ويؤكد: من أعرق وأقدم الجامعات الخاصة.

د. أيمن عاشور يتفقد مستشفى سعاد كفافى الجامعى ويثمن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وزير التعليم العالي: مستشفى سعاد كفافي الجامعي صرح طبي متميز يعكس التزام الجامعات الخاصة بخدمة المجتمع.

خالد الطوخي يكرم وزير التعليم العالي وكبار قيادات المجلس الأعلى للجامعات تقديرا لعطائهم في تطوير التعليم الجامعي.

رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: سعداء بإجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.. وملتزمون بتوفير بيئة تعليمية متميزة تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.



استضافت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وكان في استقبال الوزير كل من خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكاتب والإعلامى محمد فودة عضو مجلس الأمناء، والدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة.





ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على استضافتها انعقاد الاجتماع، مشيدًا بالدور البارز الذي تلعبه الجامعة في دعم منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدا أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات والخاصة وأقدمها، وأكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات الخاصة والأهلية لتطوير البرامج التعليمية والبحثية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ورحب خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالسادة رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، مؤكدًا أن الجامعة تسعد دائما باستقبالهم وأنهم في بيتهم وبين أهلهم، معربا عن فخره باستضافة اجتماع المجلس الأعلى داخل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الثقافي المتميز الذي يجتمعون فيه اليوم هو من تصميم الدكتور أيمن عاشور نفسه، قبل توليه حقيبة التعليم العالي، في دلالة رمزية تعكس مدى ارتباط الوزير العميق بالعملية التعليمية ومؤسساتها منذ سنوات طويلة، ودوره في دعم البنية الثقافية والتعليمية الحديثة، وأكد الطوخى التزام الجامعة بدعم مسيرة التعليم العالي في مصر، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى دائما لتوفير بيئة تعليمية متميزة تساهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وقام خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بتكريم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرا لجهوده في تطوير منظومة التعليم الجامعي، والدكتور عبد الوهاب عزت، والدكتور ماهر مصباح، والدكتور عوض تاج الدين، والدكتور مصطفى رفعت، حيث منحهم درع الجامعة، وذلك تقديرا لإسهاماتهم المتميزة في دعم وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وعلى هامش الاجتماع، قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بجولة تفقدية داخل الجامعة، شملت مستشفى سعاد كفافي الجامعي، حيث أشاد الوزير بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تلعبه المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي المتقدم.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمستوى المتميز للخدمات الطبية المقدمة بمستشفى سعاد كفافى، مؤكدا أن المستشفى يعد من الصروح الطبية العريقة في مصر، وأشار إلى أن المستشفى يجمع بين الجودة الطبية والتقنيات الحديثة، مما يجعله نموذجا يحتذى به في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، ويعكس التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع وتطوير التعليم الطبي.

واستمع الدكتور أيمن عاشور خلال جولته التفقدية إلى شرح مفصل من الدكتور نهاد المحبوب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعميد كلية الطب البشرى بالجامعة، حول أعمال مستشفى سعاد كفافي الجامعي، والأنشطة الطبية والتعليمية التي تنفذها المستشفى، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستعرض الدكتور المحبوب جهود المستشفى في التوسع في الخدمات العلاجية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة، فضلًا عن دور المستشفى في التدريب العملي لطلاب كليات القطاع الطبي بالجامعة.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد حققت إنجازا متميزا بدخولها تصنيف التايمز البريطاني 2025، لأول مرة في القطاع الطبي والصحي، الذي يشمل كليات الطب، الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، العلوم الصحية، والتمريض، وفق الاعلان عن نتائج التصنيف للتخصصات العلمية (THE World University Rankings by Subject 2025).

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

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