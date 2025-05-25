محافظ دمياط يستقبل نائب وزير الصحة ووفد حقوق الإنسان لبحث الخدمات الصحية والاجتماعية

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الأحد، الدكتور أنور إسماعيل، نائب وزير الصحة والسكان، ووفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في مستهل زيارتهم الميدانية إلى عدد من المنشآت الصحية والخدمية بالمحافظة.

وضم الوفد الدكتورة نهى عبد القوي، رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية، والدكتورة سميرة لوقا، عضو اللجنة، والدكتورة سناء الأسيوطي، مديرة العلاقات العامة بالمجلس، والدكتور رامي علام، باحث بملف الحقوق الاجتماعية، وكان في استقبالهم أيضًا الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الصحة، والأستاذ عز نور الدين، مدير وحدة حقوق الإنسان.

محافظ دمياط يشيد بجهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية

خلال اللقاء، أكد الدكتور الشهابي أن الزيارة تمثل خطوة مهمة لرصد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة مدى الالتزام بمعايير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حققت طفرة ملموسة في مجال حقوق الإنسان وتوفير الرعاية المتكاملة لكافة فئات المجتمع.

كما نوّه إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد نموذجًا بارزًا لاهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، بما يعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز معايير حقوق الإنسان على أرض الواقع.

محافظ دمياط يستقبل الدكتور أنور إسماعيل، نائب وزير الصحة والسكان، ووفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان

مناقشة إدراج دمياط ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي سياق متصل، ترأس محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة إدراج المحافظة ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتورة رشا مصلح، مدير فرع هيئة التأمين الصحي، وعدد من قيادات القطاع الصحي.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمنشآت الصحية، لاسيما مستشفى فارسكور المركزي التي تخضع حاليًا لأعمال إحلال وتجديد بتكلفة تُقدَّر بنحو مليار و300 مليون جنيه.

تصنيف المستشفيات وفقًا لمعايير الاعتماد

كما ناقش الاجتماع خطة تصنيف المستشفيات والوحدات الصحية طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، حيث أُعلن اعتماد وحدة طب الأسرة بالجبايلة بمركز كفر البطيخ، وجارٍ اعتماد مركز الجهاز الهضمي والقلب و7 وحدات صحية أخرى قبل نهاية مايو الجاري.

منظومة صحية متكاملة لخدمة المواطن

وأكد محافظ دمياط أن المحافظة تمتلك بنية تحتية صحية قوية وتجهيزات طبية متميزة، خاصة في مجالات الرعاية المركزة والحضانات، ما يجعلها مؤهلة بقوة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل التي تهدف إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة بتكلفة مناسبة، مع ضمان تغطية الفئات غير القادرة.

تشكيل مجلس إقليمي للصحة لمتابعة المنظومة

واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تولي ملف الصحة أولوية قصوى، مشيرًا إلى تشكيل مجلس إقليمي للصحة يضم كافة الجهات المعنية، بهدف متابعة تنفيذ المنظومة الصحية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

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