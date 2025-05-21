الأربعاء 21 مايو 2025
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محافظات

محافظة دمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف

رأس البر تستعد لصيف
رأس البر تستعد لصيف 2025 بخطة شاملة وتكثيف الأعمال الميدانية

في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم صيف 2025، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، رفعت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء وائل الشربيني درجة الاستعداد القصوى، وبدأت في تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالمظهر الحضاري والخدمي للمدينة، التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر المتوسط.


 

حملات مكثفة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل

 

ضمن محاور خطة التطوير، نفذت الأجهزة التنفيذية بالمدينة حملات موسعة لإزالة التعديات الواقعة على حرم نهر النيل. وشملت الحملة إزالة أي إشغالات أو مخالفات تشوه الواجهة النيلية، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي وضمان سلامة المجرى المائي. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة لاستعادة الانضباط البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

 

رأس البر تستعد لصيف 2025 بخطة شاملة وتكثيف الأعمال الميدانية
رأس البر تستعد لصيف 2025 بخطة شاملة وتكثيف الأعمال الميدانية

 

 

صيانة ودهان البردورات بشارع بورسعيد ومدخل المدينة

 

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من أعمال صيانة ودهان البردورات بشارع بورسعيد، أحد الشوارع الحيوية برأس البر، وكذلك على امتداد مدخل المدينة. وتُعد هذه الأعمال جزءًا من خطة التجميل التي تستهدف رفع كفاءة الشوارع والميادين، بما يليق بزوار المدينة ويعكس الطابع السياحي والجمالي لها.


 

 

رفع كفاءة البنية التحتية وتكثيف حملات النظافة والتجميل

أكد اللواء وائل الشربيني رئيس مدينة رأس البر، أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة لتنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المشروعات الخدمية التي تواكب كثافة الزوار المتوقعة في موسم الصيف.

 

مدينة رأس البر.. وجهة صيفية بامتياز واستعدادات غير مسبوقة

 

تأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة دمياط لتقديم موسم سياحي آمن ومميز، يعزز من مكانة رأس البر كإحدى أهم المدن الساحلية في مصر، ويواكب تطلعات الزوار الباحثين عن الراحة والترفيه في بيئة متكاملة من الخدمات والبنية التحتية الحديثة.


 

 

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