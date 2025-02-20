الخميس 20 فبراير 2025
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افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى دمياط التخصصي

مستشفي دمياط التخصصي
مستشفي دمياط التخصصي

 أجرت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، جولة على مستشفيات محافظة دمياط للتأكد من حسن سير العمل وتلقي المرضى رعاية طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل.

 

افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى دمياط التخصصي

 وشهدت افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى دمياط التخصصي، وقد تم المرور علي الأقسام الطبية بالمستشفيات، وحدة المسالك، وحدة الأطفال المبتسرين ورعاية الأطفال كما تم تفقد الأقسام الداخلية للمرضي والرعايات المركزة والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وعدم وجود أعطال بالأجهزة الإستراتيجية قد تؤثر على سير العمل.
كما تابعت أعمال بناء مبنى الأورام الجديد بمركز أورام دمياط.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بالمرور الدوري على المستشفيات والمراكز للتأكد من مستوى تقديم الخدمات الطبية وتلقي المرضى الرعاية الطبية الكاملة طبقًا لمعايير الجودة لتقديم خدمة طبية متميزة.

 

أوصت رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة  بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط ومستشفى دمياط التخصصي لاستخدام أجهزة القسطرة بالمركز لتفعيل وتشغيل خدمة القسطرة المخية لخدمة وحدة السكتة الدماغية المنشأة حديثًا بمستشفى دمياط التخصصي.

كما تم الإجتماع مع رئيس قطاع الطب العلاجي لدراسة تكامل الخدمات بين مديرية الشئون الصحية والأمانة وتمت التوصية بتشغيل وحدة فصل البلازما بالتعاون مع القطاع العلاجي وبدء التدريب لافتتاح الوحدة.

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ورافق رئيس الأمانة في زيارتها الدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة والدكتورة رانيا منير مساعد رئيس الأمانة.

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