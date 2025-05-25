الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

3 شهداء في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، 12 منهم وسط وجنوبي القطاع.

ومن بين الشهداء طفلان في قصف إسرائيلى على خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت محلا تجاريا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الغارة، التي نفذت بواسطة طائرات مسيرة، استهدفت محلا يعود لعائلة أبو عمرة في منطقة الحكر بمدينة دير البلح، وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

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غزة بيت لاهيا ضحايا العدوان الإسرائيلي

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