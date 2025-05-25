الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة

خان يونس،فيتو
خان يونس،فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم، 12 منهم وسط وجنوبي القطاع.

ومن بين الشهداء طفلان في قصف إسرائيلى على خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 5 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت محلا تجاريا في دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الغارة، التي نفذت بواسطة طائرات مسيرة، استهدفت محلا يعود لعائلة أبو عمرة في منطقة الحكر بمدينة دير البلح، وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات جوية على مناطق شمال بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات عسكرية في المنطقة ذاتها.

وقال مستشفى العودة شمال قطاع غزة، إن محيطه يشهد إطلاق نار كثيف من قبل آليات جيش الاحتلال، محذرا من تهديد مباشر على حياة المرضى والطواقم الطبية وتفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

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