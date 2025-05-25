الجيش الروسي يعلن إسقاط 110 مسيرات أوكرانية غربي البلاد

أعلن الجيش الروسي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت 110 مسيرات أوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد، وشبه جزيرة القرم.

الدفاع الروسية: إسقاط 110 مسيرات أوكرانية غربي البلاد الليلة الماضية



وقال الجيش الروسي في بيانه: "أسقط الدفاع الجوي 110 مسيرات منها 16 في مقاطعة تولا و14 في مقاطعة بريانسك و14 في مقاطعة كالوغا و13 في مقاطعة موسكو و13 في مقاطعة تفير و10 في مقاطعة كورسك و10 في مقاطعة بيلغورود، و8 في مقاطعة أوريول و7 في شبه جزيرة القرم و2 في مقاطعة سمولينسك و3 في مقاطعات ليبيتسك، ونيجني نوفجورود".

وأكد الجيش الروسي أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

و يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية.

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