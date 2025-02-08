السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

حملة لإزالة الإشغالات بالمراكز والأحياء بأسيوط (صور)

حملة إزالة تعديات
حملة إزالة تعديات على الشوارع بأبنوب أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المروري، وذلك بشن حملات مفاجئة ودورية لإزالة الإشغالات والتعديات بالمراكز والأحياء على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون. 

حملات مفاجئة ودورية لإزالة الإشغالات والتعديات بالمراكز والأحياء 

ولفت محافظ أسيوط إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف تلك الحملات، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد على رئيس المركز واصلت شن حملات لرفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والمقاهي المخالفة وكافة أشكال التعديات على حرم الطريق بمدينة أبنوب. 

رفع الإشغالات من شوارع أبنوب 

حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات من شارع بورسعيد وشارع التحرير بنطاق مدينة أبنوب وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتحقيق السيولة المرورية أمام السيارات والمارة والتنبيه بعدم إعاقته الطريق وتيسير الحركة المرورية وذلك بإشراف عبدالعظيم أحمد ومحمد الأمير نائبي رئيس المركز وبمشاركة قوات من مركز شرطة أبنوب ومسؤولي قسم الإشغالات والنظافة والتراخيص والمرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز. 

رفع الأكشاك المخالفة وإزالة تعديات الباعة الجائلين بميدان أسماء الله الحسنى والوليدية بأسيوط

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وأشار محافظ أسيوط إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين.

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