انطلاق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميداني المجاهدين والمجذوب بأسيوط (صور)

وجه اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الخاصة بإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية في مختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتنظيم حركة المرور، بالإضافة إلى تسهيل حركة المواطنين بهدف تحقيق الانضباط في الشوارع ورفع كفاءة المرافق العامة.

إزالة كافة الإشغالات التي تعيق سير المواطنين

وشدد محافظ أسيوط في تصريحات له اليوم على أهمية إزالة كافة الإشغالات التي تعيق سير المواطنين والسيارات وتؤثر على جودة الحياة اليومية وحركة المرور.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحى غرب برئاسة ممدوح جبر رئيس الحى واصلت جهودها في شن حملات رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بنطاق الحي بمشاركة قسم شرطة أول أسيوط وشرطة المرافق حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات والتعديات بميداني المجذوب والمجاهدين وشارع جسر السلطان وشارع يسري راغب وشارع السكة الجديدة بنطاق الحي على مدار يومين.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري في كافة أنحاء المحافظة، مع تعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لضمان تطبيق القانون وتنظيم الشوارع وحماية المرافق العامة منوها إلى أن جهود المحافظة مستمرة في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتحقيق بيئة حضارية آمنة.

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