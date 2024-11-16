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محافظات

زيادة منافذ بيع اللحوم البلدية والبيض بأسعار مخفضة في أسيوط

محافظ أسيوط يترأس
محافظ أسيوط يترأس الاجتماع، فيتو

عقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمناقشة التوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية وبيض المائدة ومنتجات الثروة الحيوانية بمقرات جميع المديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والأحياء بأسعار مخفضة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية.

 جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير.

 

توفير اللحوم البلدية بسعر 290 جنيها للكيلو

وكلف محافظ أسيوط، خلال الاجتماع مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، بتخصيص منفذ في كل مديرية ومركز وحي، وتجهيزه لبيع منتجات مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة وتوفير اللحوم البلدية بسعر 290 جنيها للكيلو وبيض المائدة بـ 150 جنيهًا للطبق الواحد، وذلك فى إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام.

فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق وتضافر كافة الجهود بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بالتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بكافة القرى والمراكز والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

توفير اللحوم بها وبيض المائدة بالأسعار المخفضة 

ووجه أبوالنصر جميع رؤساء المراكز ومديري المديريات الخدمية بتجهيز المنافذ في أقرب وقت ممكن لتوفير اللحوم بها وبيض المائدة بالأسعار المخفضة التي تم الاتفاق عليها لتخفيف العبء عن المواطنين ولكي يحصلوا على احتياجاتهم من السلع بكل سهولة، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود أو مبادرات لتوفير المواد الغذائية بالمراكز والقرى والنجوع ومواجهة ارتفاع الأسعار غير المبرر.

طرح اللحوم البلدية بـ 290 جنيها والبيض بـ 150 بمنافذ الثروة الحيوانية بأسيوط (صور)

محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

 

كان محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلًا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طوارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

 

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