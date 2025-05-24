تصل لـ2000 جنيه، صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بصرف مكافأة مالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات وأقسام الجامعة المختلفة، وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وما قدموه من عطاء علمي وتعليمي أسهم في دعم العملية التعليمية ورفع كفاءة الأداء داخل الجامعة.

قواعد صرف مكافأة رئيس جامعة أسيوط

وأوضح قرار رئيس جامعة أسيوط أن المكافآة تُصرف وفقًا للقواعد التالية:

- صرف مبلغ (2000) جنيه، فقط ألفان جنيه لا غير، لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس وكذلك لشاغلي وظائف "استشاري – استشاري مساعد – زميل".

- صرف مبلغ (1500) جنيه، فقط ألف وخمسمائة جنيه لا غير، لمعاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين.

وتصرف المكافأة من بند (3) نوع (21) "مكافآت أخرى"، خصمًا على الموارد الذاتية للجامعة وتشمل المكافأة مدة إجازة الوضع.

كما تصرف المكافأة فقط لمن هم قائمون على رأس العمل، ولا تُصرف للموجودين في إجازات غير إجازة الوضع.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن المكافأة تصرف أيضا للمعارين والمنتدبين إلى الجامعة، ولا تُصرف لمن هم معارون أو منتدبون خارج الجامعة ندبًا أو إعارة كاملة، في حين تُصرف للمنتدبين جزئيًا بنسبة التواجد الفعلي.

كما تشمل المكافأة المتواجدين بالعمل خلال الفترة من 1 مارس 2025 وحتى تاريخه.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص إدارة جامعة أسيوط على تحفيز العاملين بالمنظومة الأكاديمية وتشجيعهم على الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق التميز في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

ووجه رئيس جامعة أسيوط التهنئة إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات.

وصرح الأستاذ شوكت صابر، أمين عام جامعة أسيوط، أنه بناءً على قرار السيد رئيس الجامعة، ستباشر الإدارات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المكافأة المقررة، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية داخل الجامعة، تحت إشراف الأستاذ محمد أمين مدير عام الحسابات والموازنة، والأستاذ وليد حسني مدير إدارة الموازنة، والأستاذ عصام كمال مدير الحسابات بالجامعة.

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