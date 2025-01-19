الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

محافظ أسيوط يوجه باستمرار عمل منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

بيع اللحوم ب٢٩٠ للكيلو
بيع اللحوم ب٢٩٠ للكيلو بأسيوط، فيتو

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، باستمرار عمل منافذ بيع اللحوم والبيض بالمراكز بأسعار مخفضة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الغلاء وضبط الأسعار ومنع احتكار السلع المختلفة وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين من السلع خاصة الأساسية. 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتنظيم المزيد من المعارض والمنافذ والشوادر بالمراكز والأحياء والقرى وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

 

استمرار عمل منفذ بيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة

 

وأوضح محافظ أسيوط أنه جاري استمرار عمل منفذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز ضمن مبادرة "تخفيف الأعباء عن المواطنين" وذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام. 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى بيع اللحوم البلدي بسعر الكيلو 290 جنيها أقل عن مثيلاتها بالأسواق يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع وذلك لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين بالمركز وتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من بعض التجار والمتلاعبين بأسعار السلع وتخفيفًا عن كاهلهم.

 

طرح اللحوم البلدية بـ 290 جنيها والبيض بـ 150 بمنافذ الثروة الحيوانية بأسيوط (صور)

زيادة منافذ بيع اللحوم البلدية والبيض بأسعار مخفضة في أسيوط

 

كان محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تخصيص منافذ ثابتة بمقرات كافة المديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والأحياء، ومنافذ متحركة عبارة عن سيارات متنقلة لبيع منتجات مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة وتوفير اللحوم البلدية بسعر 290 جنيها للكيلو وذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

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