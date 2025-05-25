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خارج الحدود

تحليق مكثف لطائرات حربية مجهولة في أجواء السويداء السورية

طيران حربي، فيتو
طيران حربي، فيتو

شهدت محافظة السويداء السورية، فجر اليوم الأحد، تحليقا مكثفا لطائرات حربية مجهولة، قادمة من الجهة الغربية متجهة نحو المنطقة الشرقية، مما أثار حالة من الترقب بين الأهالي.

وتداولت وسائل إعلام محلية، أخبارا متضاربة حول احتمال تنفيذ غارات جوية في مناطق قريبة، إلا أن مصادر شبكة "السويداء 24" الإخبارية، نفت بشكل قاطع وقوع أي ضربات جوية في بادية السويداء.

وفي وقت سابق، كانت مصادر ميدانية أفادت بسماع دوي انفجارات في مدينة السويداء، مشيرة إلى أن هذه الانفجارات ناجمة عن تجدد الاستهداف بالقذائف الصاروخية ومصدرها الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء.

وتتعرض عدة قرى في محافظة السويداء، منذ 30 أبريل الماضي، لقصف عشوائي شبه يومي، إذ سقط خلال هذه الفترة ما لا يقل عن 70 قذيفة هاون من عيارات مختلفة، إلى جانب عدد من صواريخ غراد.

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محافظة السويداء السورية طائرات حربية مجهولة السويداء مدينة السويداء

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