أخبار مصر اليوم، قسم الزلازل بالبحوث الفلكية: لا يوجد أي شيء خطير يدعو للقلق، أسعار الخراف الحية بشوادر التموين، موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة، وتعليمات مهمة بشأن شراء الأدوية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

رئيس قسم الزلازل بالبحوث الفلكية: سنبلغ الجهات المعنية حال وجود نشاط زائد

أكد الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن كل الأبحاث التي تمت منذ 100 عام أثبتت أن مصر لا يمر بها حزام زلازل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: منطقة جنوب كريت يحدث بها زلازل وتؤثر على شمال مصر وتحديدًا الدلتا لأن طبيعة الأرض بها هشة.

وتابع: عندما يحدث زلزال كبير ويكون عميق في جنوب كريت يؤدي إلي زيادة الشعور والإحساس بالهزة، بالرغم من ابتعاد الزلزال وهذا يرجع إلى طبيعة الأرض الطينية الهشة في الدلتا.

وأوضح: أنه يوجد مقياسان لقوة الزلزال ولا يتغير مع المسافة، أما شدة الزلزال فإنها تتغير مع المسافة،ولذلك فإن زلازل كريت غير مؤثر بشكل عنيف على مصر.

وبسؤاله هل نتوقع حدوث أي توابع أو تسونامي في البحر المتوسط؟ أكد: "لدينا محطات منتشرة ولو لقينا نشاط زائد سنبلغ الجهات المعنية، ولا يوجد أي شيء خطير يدعو المواطنين للقلق".

الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء المقبل وهذه درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة، حيث تعاود درجات الحرارة الانخفاض يوم الثلاثاء المقبل، بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية، لتسجل السواحل الشمالية 24:25 درجة مئوية والقاهرة الكبرى من 30: 31 درجة مئوية وجنوب البلاد من 31: 32 درجة مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث تستمر الموجة الحارة ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23

البحوث الإسلامية يعلق على تنبؤات حدوث زلازل وانفجارات غدا (فيديو)

علق الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، على ما يتردد ويشاع بشأن تنبؤات بحدوث انفجارات وزلازل وحرائق واختفاء أشياء وانتشار الطاقة السلبية بين الناس غدًا الأحد 25 مايو.

وقال عضو البحوث الإسلامية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "نأسف لوجود هذا الخلل العقلي والفكري في عقول بعض من يتلاعبون في آذان الناس وعقولهم لحركة تلك الظواهر الكونية، وهي آيات من آيات الله يجب على الإنسان العاقل أن يتدبرها، وأن يؤمن بالله عز وجل عملا بقوله الله تعالى “سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ”.

وتابع: "القران الكريم لما تحدث عن الظواهر الكونية تحدث عنها باعتبار انها أدوات تقوي إيمان من يقرأ عن هذه الكائنات ويعلم أن الله هو المدبر لحركات هذه الكائنات كما يدبر حركة الإنسان ورزقه وما قدر له وبالتالي يجب عليهم أن يزدادوا إيمانا بالله".

ولفت: "الذين يعرفون بهذه التوقعات عقولهم فارغة وأعجب أن يستمع إليهم الناس مع أن ما يقولولنه مخالف تماما وبعيد عن الحق والصواب والقراءة الصحيحة للظواهر الكونية، ولا أعرف ما اذا كان يستخفوا بعقول الناس أم يعانون من نقص يريدون أن يكملوه بمثل هذه المعلومات الطريفة التي تدخل في باب الأساطير والتي يحب كثير من النساء أن يسمعها".

واختتم: "أدعو كل إنسان عاقل ألا يعير هذه المقولات اهتماما وأن يعلم أن أي حركة تصدر في كون الله إنما هي آية كونية تدعو الإنسان أن يفكر فيه ثم ينطلق مه هذا التفكير إلي الإيمان بقدر الله عز وجل، وما يقال أنها ستهلك البلاد والعباد وعلامة على قيامة الساعة نؤكد أن الله قد استأثر بعلم الساعة ولا يمكن لبشر أن يطلع عليها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن الساعة أجاب قائلا ما المسئول عنها بأعلم من السائل، والله يطلب منا أن نعمل عملا صالحا يعمر الكون ويكرم الحياة ويدفع كل إنسان أن يدبر أموره بما يجعله إنسانا عزيزا".

قوات حرس الحدود تواصل جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة (صور)

واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى تنفيذ الضربات الناجحة وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

حيث تمكنت من ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من (الأسلحة والذخائر) مختلفة الأعيرة، كما نجحت فى ضبط كميات من المواد المخدرة (الحشيش والهيدرو والأفيون) والأقراص المخدرة أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة.

وفي إطار إحباط مختلف محاولات التهريب تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة موجهة بدون طيار" درون " استخدمتها العناصر الإجرامية أثناء محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود وتم السيطرة عليها فور عبورها للحدود المصرية.

هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المستمرة فى أعمال التأمين والتفتيش على مدار الـ 24 ساعة، وتنفيذ الدوريات والحملات المختلفة لإحباط كافة المحاولات التى تستهدف تهديد أمن واستقرار المجتمع المصرى.

أسعار الخراف والأبقار الحية داخل شوادر التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتاح 21 شادرًا رئيسيًّا لبيع الخراف الحية في العديد من محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان توافرها بجودة عالية.

كما أعلنت وزارة التموين أسعار الخراف الحية للأضاحي، وكذلك الأبقار الحية في الشوادر التابعة للمنافذ التموينية، والتي تقل عن الأسواق الخارجية بنحو 20%.

وطرحت الوزارة الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ 190 جنيهًا للكيلوجرام قائم.

وتكثف وزارة التموين من معدلات الضخ لكميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة، وكذلك الدواجن المجمدة، من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وجاءت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية كالآتي:

لحم سوداني طازج بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام

لحم بقري طازج بـ350 جنيهًا

لحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا

اللحم المجمد 210 جنيهات للكيلوجرام

سعر الضاني البلدي المذبوح 400 جنيه

الضاني المجمد إلى 390 جنيهًا.

كيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190

الدواجن المجمدة (1 كجم) 110 جنيهات

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2025

يزداد البحث من قبل المواطنين حول خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025، عبر موقع وزارة التضامن الرسمي، خاصة وأن ذلك المعاش من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطن على مدار الساعة.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2025.

وحول خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة 2025، يمكن من خلال الدخول على هذا الرابط للاستعلام عن القبول بالبرنامج أو لمعرفة سبب الإيقاف أو الرفض، كما يمكن من خلال الرابط تقديم الشكوى والتظلم، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي، العديد من الخطوات للاستعلام كالتالي:

ـ الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الرابط هنا

ـ الدخول على برنامج «تكافل وكرامة» والضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يظهر رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي بمجرد الضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص للاستعلام.

ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات التالية:

- نوع البطاقة سواء كانت «تكافل» أو «كرامة».

- تظهر حالة البطاقة سواء كانت سارية أو جرى إيقافها، وفي حالة سريانها يظهر المبلغ المستحق.

- يظهر اسم المواطن والرقم القومي الخاص به.

- عند الاستعلام من خلال رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي، تظهر المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

وتستعرض "فيتو" المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على المعاش وهي كالتالي:

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي وذلك للأفراد من 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج للمتزوجين أو الطلاق للمطلق والمطلقة.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.

(شهادة كمبيوتر) للأفراد الأقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًّا.

تسجيل شكوى

فى حالة رغبة المستعلم تسجيل شكوى يمكنه اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المستفيد أو القائم بالشكوى بتسجيل الرقم القومي، ثم الضغط على «تسجيل شكوى».

هيئة الدواء تصدر تعليمات مهمة للصيادلة بشأن شراء الأدوية وتوفيرها بالصيدليات

وجهت هيئة الدواء المصرية تعليمات مهمة للصيادلة عند شراء الأدوية وتوفيرها في الصيدليات لضمان مأمونية وفعالية وجودة المستحضرات الدوائية.

وقالت هيئة الدواء المصرية أنه يجب على الصيادلة اتباع النصائح الآتية:​

1- الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكتروني الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية، ومتابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة به على الرابط هنا

2-عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط.

3- عدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير، أو الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الإنترنت بشكل غير شرعي.​

4- عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات، ويعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة.​

كان الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أكد أن الهيئة وضعت مشروع التوطين على رأس أولوياتها، من خلال إطلاقها للمبادرات الطموحة لتحقيق استقرار الإمدادات الدوائية وضمان حماية الأمن الدوائي المصري، وبفضل الإمكانات الصناعية الهائلة التي تمتلكها مصر، وامتلاكها لما يزيد على الـ 170 مصنعا، منهم 11 مصنعا حاصلة على اعتمادات دولية في مجالات التصنيع والجودة مثل اعتماد WHO وEMA، وهو ما ينتج الـ 2370 خط إنتاج، منهم 986 خط إنتاج للأدوية، فقد حققت نسبًا متميزة من الاكتفاء الذاتي الدوائي بلغت 91.3%.

أكد أن الهيئة تدعم الشراكات المحلية والعالمية لنقل التكنولوجيا التصنيعية المتقدمة، مما يعزز من قدرات الكوادر الوطنية ويسهم في بناء مستقبل دوائي أكثر إشراقا، تلك الشراكات التي أسهمت في توطين عدد 129 مستحضر بلغت الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة الـ 633.7 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى استهداف توطين عدد ما يقرب من 400 مادة فعالة تقع ضمن 30 مجموعة علاجية والتي تبلغ فاتورتها الاستيرادية ما يوازي الـ 1.57 مليار دولار أمريكي، وأن ذلك يأتي إلى جانب استعداد الهيئة للإعلان عن حزم حوافز الاستثمار الجاد، تشجيعا لشركاء الصناعة الوطنية، مع توفير البيئة التنظيمية التي تشجعهم على الريادة والابتكار.

إتاحة تطبيق "اسعفني" للتحميل والاستخدام على الأندرويد خلال أيام

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن إتاحة تطبيق "اسعفني" على نظام تشغيل الأندرويد لإمكانية تحميله واستخدامه خلال أيام، حيث تمت إتاحته على أجهزة الآيفون حاليا.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة إطلاق خدمة جديدة لمنظومة الخدمات الإسعافية، وهي تطبيق إلكتروني جديد بإسم "اسعفني" يستهدف تقديم خدمات الإسعاف للحالات غير الطارئة.

وأكدت وزارة الصحة أن تطبيق اسعفني، والذي يمكن تحميله من هنا يستهدف تطوير خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة، وتحسين مدة الاستجابة السريعة، واستغلال أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتنشر فيتو أهم المعلومات عن التطبيق الجديد وكيفية الحصول عليه والاستفادة منه كالتالي:

١- تطبيق اسعفني يهدف إلى تخفيف الضغط عن الخط الساخن 123، المسئول عن البلاغات العاجلة فقط.

٢- التطبيق يساعد المستخدمين في طلب سيارات إسعاف لنقل المرضى بين المنازل والمستشفيات أو بين المحافظات

٣- يتم من خلال التطبيق تتبع السيارة لحظة بلحظة وتحديد الموقع بدقة واستلام إشعارات بتفاصيل الوصول.

٤- يوفر التطبيق خاصية تقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالخدمة.

٥- التطبيق متاح في 13 محافظة منها بني سويف والمنيا ومحافظات الدلتا

٦- يتم تعميم الخدمة تدريجيًا على مستوى الجمهورية.

٧- يمكن تحميل التطبيق من هنا

جدير بالذكر أنه افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية، بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك خلال حضوره الاحتفالية المقامة بالمقر بمناسبة مرور ١٢٣ عاما على إطلاق خدمة الإسعاف في مصر.

وأجرى رئيس الوزراء جولة بالمقر، واستعرض الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الاسعاف المصرية، مكونات المقر الجديد وتجهيزاته الحديثة، التي تدعم قدرات مرفق الإسعاف بشكل فاعل، إلى جانب الخدمات الجديدة التي يتم إطلاقها تزامنا مع الافتتاح.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025، استعدادات خاصة في المناطق للانتهاء من جاهزية اللجان

تستعد المناطق الأزهرية لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والمقرر أن تنطلق يوم الخميس المقبل، وسط تعليمات مشددة من قطاع المعاهد الأزهرية.

ومن جانبه عقد الشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام الإدارة المركزية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع مديري المراحل التعليمية، مديري الإدارات التعليمية، والموجهين العموم، وذلك بديوان عام المنطقة وعبر الإنترنت، لمناقشة آخر التحضيرات لانطلاق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، والتي ستبدأ يوم الخميس المقبل، الموافق 29 مايو.

وخلال الاجتماع، شدد الشيخ "عبود" على ضرورة التأكد من جاهزية لجان الامتحانات داخل المعاهد، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تتيح لهم أداء الامتحانات في أجواء مستقرة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية لضمان الانضباط والشفافية في سير الامتحانات.

من جانبه، أكد "جاويش" أن غرفة العمليات بالمنطقة جاهزة بالكامل للتواصل الفوري مع رؤساء اللجان، بهدف تذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحانات، وضمان توفير الدعم اللازم لجميع المشاركين في العملية الامتحانية.

تأتي هذه الجهود ضمن الاستعدادات المكثفة التي تبذلها منطقة الجيزة الأزهرية لضمان سير الامتحانات وفق أعلى المعايير، بما يعزز ثقة الطلاب في المنظومة التعليمية الأزهرية ويحقق أفضل النتائج.

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