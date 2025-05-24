البحوث الإسلامية يعلق على تنبؤات حدوث زلازل وانفجارات غدا (فيديو)

علق الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، على ما يتردد ويشاع بشأن تنبؤات بحدوث انفجارات وزلازل وحرائق واختفاء أشياء وانتشار الطاقة السلبية بين الناس غدًا الأحد 25 مايو.

خلل عقلي وراء تكهنات المنجمين

وقال عضو البحوث الإسلامية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "نأسف لوجود هذا الخلل العقلي والفكري في عقول بعض من يتلاعبون في آذان الناس وعقولهم لحركة تلك الظواهر الكونية، وهي آيات من آيات الله يجب على الإنسان العاقل أن يتدبرها، وأن يؤمن بالله عز وجل عملا بقوله الله تعالى “سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ”.

حديث القراَن الكريم عن الظواهر الكونية

وتابع: "القران الكريم لما تحدث عن الظواهر الكونية تحدث عنها باعتبار انها أدوات تقوي إيمان من يقرأ عن هذه الكائنات ويعلم أن الله هو المدبر لحركات هذه الكائنات كما يدبر حركة الإنسان ورزقه وما قدر له وبالتالي يجب عليهم أن يزدادوا إيمانا بالله".

ولفت: "الذين يعرفون بهذه التوقعات عقولهم فارغة وأعجب أن يستمع إليهم الناس مع أن ما يقولولنه مخالف تماما وبعيد عن الحق والصواب والقراءة الصحيحة للظواهر الكونية، ولا أعرف ما اذا كان يستخفوا بعقول الناس أم يعانون من نقص يريدون أن يكملوه بمثل هذه المعلومات الطريفة التي تدخل في باب الأساطير والتي يحب كثير من النساء أن يسمعها".

واختتم: "أدعو كل إنسان عاقل ألا يعير هذه المقولات اهتماما وأن يعلم أن أي حركة تصدر في كون الله إنما هي آية كونية تدعو الإنسان أن يفكر فيه ثم ينطلق مه هذا التفكير إلي الإيمان بقدر الله عز وجل، وما يقال أنها ستهلك البلاد والعباد وعلامة على قيامة الساعة نؤكد أن الله قد استأثر بعلم الساعة ولا يمكن لبشر أن يطلع عليها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل عن الساعة أجاب قائلا ما المسئول عنها بأعلم من السائل، والله يطلب منا أن نعمل عملا صالحا يعمر الكون ويكرم الحياة ويدفع كل إنسان أن يدبر أموره بما يجعله إنسانا عزيزا".



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