السبت 24 مايو 2025
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أخبار مصر

قوات حرس الحدود تواصل جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة (صور)

القوات المسلحة المصرية،فيتو
القوات المسلحة المصرية،فيتو

واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى تنفيذ الضربات الناجحة وإحباط المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال التأمين على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

 

 ضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر

حيث تمكنت من ضبط عدد من الأفراد وبحوزتهم كميات من (الأسلحة والذخائر) مختلفة الأعيرة، كما نجحت فى ضبط كميات من المواد المخدرة (الحشيش والهيدرو والأفيون) والأقراص المخدرة أثناء أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة.

وفي إطار إحباط مختلف محاولات التهريب تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط طائرة موجهة بدون طيار" درون " استخدمتها العناصر الإجرامية أثناء محاولة لتهريب المواد المخدرة عبر الحدود وتم السيطرة عليها فور عبورها للحدود المصرية.

 هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المستمرة فى أعمال التأمين والتفتيش على مدار الـ 24 ساعة، وتنفيذ الدوريات والحملات المختلفة لإحباط كافة المحاولات التى تستهدف تهديد أمن وإستقرار المجتمع المصرى.

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المجتمع المصري القيادة العامة للقوات المسلحة تهريب المواد المخدرة أمن القومى المصرى الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

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