السبت 24 مايو 2025
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أخبار مصر

أسعار الخراف والأبقار الحية داخل شوادر التموين

أسعار الخراف
أسعار الخراف

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتاح 21 شادرًا رئيسيًّا لبيع الخراف الحية في العديد من محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان توافرها بجودة عالية. 

 

أسعار الخراف الحية داخل شوادر التموين 

 

كما أعلنت وزارة التموين أسعار الخراف الحية للأضاحي، وكذلك الأبقار الحية في الشوادر التابعة للمنافذ التموينية، والتي تقل عن الأسواق الخارجية بنحو 20%. 

وطرحت الوزارة الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ 190 جنيهًا للكيلوجرام قائم.

 

أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية 

 

وتكثف وزارة التموين من معدلات الضخ لكميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة، وكذلك الدواجن المجمدة، من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وجاءت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة داخل المجمعات الاستهلاكية كالآتي: 

لحم سوداني طازج بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام

 لحم بقري طازج بـ350 جنيهًا

لحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا

اللحم المجمد 210 جنيهات للكيلوجرام 

 سعر الضاني البلدي المذبوح 400 جنيه

الضاني المجمد إلى 390 جنيهًا. 

كيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190

الدواجن المجمدة (1 كجم) 110 جنيهات

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الخراف الحية المجمعات الاستهلاكية اللحوم الطازجه وزارة التموين

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طرح الخراف الحية بشوادر التموين بسعر 225 جنيها للكيلو

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