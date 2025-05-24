امتحانات الثانوية الأزهرية 2025، استعدادات خاصة في المناطق للانتهاء من جاهزية اللجان

تستعد المناطق الأزهرية لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والمقرر أن تنطلق يوم الخميس المقبل، وسط تعليمات مشددة من قطاع المعاهد الأزهرية.

استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الجيزة



ومن جانبه عقد الشيخ أيمن عبود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام الإدارة المركزية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع مديري المراحل التعليمية، مديري الإدارات التعليمية، والموجهين العموم، وذلك بديوان عام المنطقة وعبر الإنترنت، لمناقشة آخر التحضيرات لانطلاق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، والتي ستبدأ يوم الخميس المقبل، الموافق 29 مايو.

تعليمات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025



وخلال الاجتماع، شدد الشيخ "عبود" على ضرورة التأكد من جاهزية لجان الامتحانات داخل المعاهد، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تتيح لهم أداء الامتحانات في أجواء مستقرة، مع الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية لضمان الانضباط والشفافية في سير الامتحانات.

من جانبه، أكد "جاويش" أن غرفة العمليات بالمنطقة جاهزة بالكامل للتواصل الفوري مع رؤساء اللجان، بهدف تذليل أي عقبات قد تواجه سير الامتحانات، وضمان توفير الدعم اللازم لجميع المشاركين في العملية الامتحانية.



تأتي هذه الجهود ضمن الاستعدادات المكثفة التي تبذلها منطقة الجيزة الأزهرية لضمان سير الامتحانات وفق أعلى المعايير، بما يعزز ثقة الطلاب في المنظومة التعليمية الأزهرية ويحقق أفضل النتائج.

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