رئيس قسم الزلازل بالبحوث الفلكية: سنبلغ الجهات المعنية حال وجود نشاط زائد

أكد الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن كل الأبحاث التي تمت منذ 100 عام أثبتت أن مصر لا يمر بها حزام زلازل.

زلازل منطقة جنوب كريت



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: منطقة جنوب كريت يحدث بها زلازل وتؤثر على شمال مصر وتحديدًا الدلتا لأن طبيعة الأرض بها هشة.

تأثير الزلازل على الدلتا

وتابع: عندما يحدث زلزال كبير ويكون عميق في جنوب كريت يؤدي إلي زيادة الشعور والإحساس بالهزة، بالرغم من ابتعاد الزلزال وهذا يرجع الي طبيعة الأرض الطينية الهشة في الدلتا.



وأوضح: أنه يوجد مقياسان لقوة الزلزال ولا يتغير مع المسافة، أما شدة الزلزال فإنها تتغير مع المسافة ،ولذلك فإن زلازل كريت غير مؤثر بشكل عنيف على مصر.

هل هناك ما يدعو للقلق بشأن الزلازل؟

وبسؤاله هل نتوقع حدوث أي توابع أو تسونامي في البحر المتوسط؟ أكد: "لدينا محطات منتشرة ولو لقينا نشاط زائد سنبلغ الجهات المعنية، ولا يوجد أي شيء خطير يدعو المواطنين للقلق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.