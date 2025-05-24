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إصابة شاب سقط من قطار الفيوم ـ الواسطى

إصابة شاب سقط من
إصابة شاب سقط من قطار الفيوم

أصيب شاب من الفيوم، إصابة بالغة الخطورة عقب سقوطه من قطار الواسطى ـ الفيوم، عند مزلقان الزملوطي، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

 

سقوط شاب من  قطار الفيوم ـ الواسطي

 وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بسقوط شاب من قطار الفيوم ـ الواسطي، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الشاب كان يمسك بأحد أبواب القطار عند مزلقان الزملوطي، وسقط أثناء عبور المزلقان، وأصيب بإصابات خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، في حالة سيئة.

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة لتولي التحقيق.

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