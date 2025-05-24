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محافظات

إصابة شابين في حريق دراجة بخارية بالفيوم

إسعاف، فينو
إسعاف، فينو

أصيب شابان من الفيوم بحروق متفرقة، بسبب حريق شب في دراجة بخارية، كانا قد استقلاها علي طريق عزبة بحر أبو الخير، بدائرة مركز شرطة إطسا، وتم نقلهما إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حريق في دراجة بخارية

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات النجدة، ببلاغ عن حادث اشتعال النار في دراجة بخارية على الطريق الزراعي بعزبة بحر أبو الخير بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف  لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه تم إطفاء الحريق بمعرفة الأهالي، وتسبب اشتعال النيران في إصابة شخصين بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي ، لتلقي العلاج اللازم.

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وتم تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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