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إصابة شخصين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

مركز شرطة إطسا، فيتو
مركز شرطة إطسا، فيتو

أصيب شخصان من الفيوم بإصابات متنوعة،  في مشاجرة نشبت بين عائلتين، في قرية قلهانة، بدائرة مركز إطسا ، بسبب خلافات الجيرة، بدأ المشاجرة بمشادة كلامية، تطورت إلى استخدام الشوم، ما أدى إلى إصابة شخصين من العائلتين، وتم نقلهما إلى مستشفى إطسا المركزي.

مشاجرة بين عائلتين

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية قلهانة، بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، ووجود مصابين، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان المشاجرة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، وتمكنت القوة من ضبط طرفي المشاجرة، وأثناء التحقيق تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر.

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 وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

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