مصرع شابين من الفيوم في حريق سيارة على الطريق الإقليمي

لقي شخصان من محافظه الفيوم مصرعهما، في حريق سيارة نقل بالطريق الإقليمي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتم نقل الجثتين إلى مستشفي 6 أكتوبر.

احتراق سيارة على الطريق الاقليمي

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يفيد باشتعال النيران في سيارة نقل على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب السيارة، واشتعال النيران بها، وتسبب حريق السيارة في مصرع كل من" محمود عنتر " 30سنه، و"عمر رمضان " 35 سنه، مقيمين بقريه الصعيدي، بمحافظه الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى 6 أكتوبر تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحربر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بسبب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

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