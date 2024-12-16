جامعة أسيوط الأهلية تنظم فعالية "افطر معانا...وفطر زمايلك" لـ200 طالب

شارك 200 طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة أسيوط الأهلية في تناول وجبة الإفطار تحت شعار "افطر معانا.. وفطر زمايلك"، بصحبة أعضاء الكادر الأكاديمي والإداري في إطار حرص جامعة أسيوط الأهلية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير الأعمال بجامعة أسيوط الأهلية، على دعم التواصل بين طلاب الجامعة، وتعزيز الروح الطلابية وتحقيق التواصل البناء، والترابط والتلاحم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ؛ حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بالجامعة الأهلية، بمختلف مجالاتها منذ العام الأول لإنشائها، وذلك انطلاقًا من إيمانها الراسخ بدور الأنشطة الطلابية فى تطوير مهارات الطلاب الشخصية، وتعزيز قدراتهم خارج الإطار الأكاديمي، وتسهم في تكوين شخصية متوازنة للطالب، وتدريبه على التعاون والعمل الجماعي والقيام بدور مجتمعي فاعل.





وصرح الدكتور نوبى محمد حسن؛ أن الإفطار الجماعي: تم تنظيمه بالجهود الذاتية للطلاب، وبالتعاون بين اتحاد طلاب جامعة أسيوط، ومسئولي رعاية الشباب بالجامعة، والذى أتاح فرصة للتعارف بين طلاب الجامعة من مختلف الكليات فى أجواء من الود والألفة بينهم، مشيدًا بما شهده اليوم من تعاون جماعي بين الطلاب والعمل بروح الفريق من أجل تنظيم اليوم.

وقدّم الطلاب الشكر لإدارة جامعة أسيوط ؛ في دعم روح المودة والمحبة التي سادت الإفطار، معبرين عن خالص تقديرهم لكافة الجهود التي تقوم بها إدارة الجامعة في كافة الاتجاهات.

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