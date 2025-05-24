السبت 24 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44 شهيدا منذ فجر اليوم

ضحايا غزة
ضحايا غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن  استشهاد 44 فلسطينيا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم 25 منهم جنوبي القطاع.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، استشهاد 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية.

ومن جانبه قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة اليوم السبت: إنه تم تسجيل 58 شهيدا بسبب سوء التغذية، و242 آخرين بسبب نقص الغذاء والدواء.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن 26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية وأكثر من 300 حالة إجهاض بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، أن القصف المتكرر لمستشفى غزة الأوروبي ومحيطه يحول دون إجلاء طواقم صحية ومحاصرين داخله.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: نوجه نداء عاجلا للجهات المعنية لتوفير الحماية للمرافق الصحية والطواقم العاملة فيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة وزارة الصحة

مواد متعلقة

تأجيل تطبيق الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات بقطاع غزة

جيش الاحتلال يواصل عملية "عربات جدعون" في غزة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025

بيراميدز يخطف تعادلا قاتلا من قلب صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ذو الوجهين لا تعاتبه ولا تلومه، علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لعمرو أديب بسبب والده

نهائي دوري أبطال أفريقيا، صن داونز يواصل تقدمه على بيراميدز بعد 75 دقيقة

ضبط "طفل المرور" بعد اعتدائه على طالب بعصا بيسبول في المقطم

ملكة جمال السعودية تتحايل على "البكيني" في مسابقة عالمية، والنشطاء: رومي القحطاني تكسر التابوهات

الحكم بالسجن على الممثلين خالد أرغنتش ورضا كوجا بسبب شهادة زور

ترامب: أمريكا صاحبة تصميم الصواريخ فرط صوتية وروسيا سرقتنا

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 2025.5.24

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم السبت 24/5/2025

أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 24-5-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

8 أرواح احترقت بسبب لحظة إهمال.. ماذا حدث في انفجار خط الغاز بالواحات؟! (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبة

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

ما ثواب الأضحية وما أفضل طريقة لتوزيعها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية