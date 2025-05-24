ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44 شهيدا منذ فجر اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن استشهاد 44 فلسطينيا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم 25 منهم جنوبي القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، استشهاد 21 فلسطينيا في غارات إسرائيلية.

ومن جانبه قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة اليوم السبت: إنه تم تسجيل 58 شهيدا بسبب سوء التغذية، و242 آخرين بسبب نقص الغذاء والدواء.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن 26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية وأكثر من 300 حالة إجهاض بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم السبت، أن القصف المتكرر لمستشفى غزة الأوروبي ومحيطه يحول دون إجلاء طواقم صحية ومحاصرين داخله.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة: نوجه نداء عاجلا للجهات المعنية لتوفير الحماية للمرافق الصحية والطواقم العاملة فيها.

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