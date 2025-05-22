فرنسا تهدد حكومة الاحتلال حال عدم توقف عملياتها في غزة 

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها اليوم الخميس: إن على حماس إطلاق سراح كل الرهائن حالا.



فرنسا: نرفض أي اتهامات لنا بالتسامح مع معاداة السامية

وأضافت الخارجية الفرنسية في بيانها: نرفض أي اتهامات لنا بالتسامح مع معاداة السامية وندين الحادث المعادي للسامية الذي أودى بحياة موظفين بسفارة إسرائيل في واشنطن.

وتابعت: المسار السياسي المرتكز على حل الدولتين هو الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع وندعم جهود الوساطة الأمريكية المصرية القطرية لوقف الحرب في غزة.

واستطردت: سنتخذ إجراءات ملموسة وحتى عقوبات إذا لم توقف إسرائيل عملياتها بغزة ولم تسمح بالمساعدات ونطالب حكومة إسرائيل بوقف عملياتها في غزة وبفتح المجال لدخول المساعدات الإنسانية دون تعطيل.

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