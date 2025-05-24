تأجيل تطبيق الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات بقطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أنه تم تأجيل تطبيق الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات بـ قطاع غزة حتى الاثنين أو الثلاثاء لمشاكل لوجستية.

تأجيل تطبيق الخطة الأمريكية لتوزيع المساعدات بـقطاع غزة

وأوضح الإعلام العبري أن إسرائيل تتوقع أن تصبح الانتقادات الموجهة نحوها أقل مع بدء تطبيق الخطة الأمريكية.

الإعلام الحكومي بغزة: أطنان المساعدات تتعرض للتلف نتيجة منع إدخالها



وفي السياق ذاته قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة: إن أطنان المساعدات تتعرض للتلف نتيجة منع إدخالها القطاع بينما يعاني سكانه المجاعة.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن جيش الاحتلال يروج لرواية تزعم سماحه بإدخال مساعدات بينما نحو 100 شاحنة فقط دخلت القطاع، ويعطل أكثر من 90% من مخابز القطاع مما يعكس سياسة هندسة التجويع التي ينتهجها.



وتابع بأن الاحتلال يجبر قوافل المساعدات على سلوك طرق خطرة تسهل تعرضها لسطو مجموعات مسلحة.

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