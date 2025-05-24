المبادرة الرئاسية بداية، ختام فعاليات «أنا الراقي بأخلاقى» في الإسماعيلية (فيديو وصور)

شهد الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشئون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، فعاليات حفل ختام معرض مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية.

بدء فعاليات حفل أنا الراقي بأخلاقي

بدأت الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب محمد أحمد السيد.

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

ومن جانبه أكد الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على أن مبادرة انا الراقي بأخلاقي بدأت أعمالها من ثلاثة سنوات وكانت تستهدف الرقي بأخلاق النشء الصغير والتى انطلقت فعالياتها تحت رعاية الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

حيث بدأت منطقة الإسماعيلية في تطبيق المبادرة وذلك عن طريق المنسق الرئيسي الدكتورة حنان عثمان ثم باقي المنسقين الفرعين في الإدارات التعليمية والمعاهد.

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

الهدف من مبادرة أنا الراقي بأخلاقي

وأشار إلى أن كافة العاملين بالمعاهد يعملون في هذه المبادرة وذلك لرفع الوعي وروح الولاء والانتماء لدى طلاب المعاهد الازهرية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى استهداف المبادرة إلى تهذيب النفوس من خلال غرس القيم الإيجابية والاخلاقية في نفوس الطلاب واكتشاف المواهب، وتوظيف طاقات الأطفال في التميز والإبداع.

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

اشادة بمستوى طلاب منطقة الإسماعيلية الأزهرية

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشئون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، على أن اسم المبادرة اخذ وقتا كثيرا بعد مراجعة لغوية كثيرة.

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

و أشاد الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، بمستوى وثقافة ووعى طلاب المعاهد الأزهرية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية وبخاصة فى اتقان اللغة الأجنبية.



جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

جانب من فعاليات أنا الراقي بأخلاقي، فيتو

وشملت فعاليات حفل الختام تفقد معرض المبادرة والأعمال الفنية التي قدمها الطلاب على هامش المبادرة، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية وفقرات من الانشاد الديني، وتكريم منسقى المبادرة من الإدارات التعليمية.



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