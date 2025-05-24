محافظ الإسماعيلية ووزير الرياضة يشهدان لقاء القيادات الشبابية بمعسكر القرش (فيديو وصور)

شهد كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، اللقاء الحوارى الذى عقد مع القيادات الشبابية، وذلك بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب.

عقد فعاليات اللقاء بمقر معسكر القرش

ويقام الملتقى الحوارى لتنسيقية شباب الأحزاب ووزارة الشباب والرياضة المصرية في مقر معسكر القرش بمنطقة الجامعة القديمة، في محافظة الإسماعيلية وذلك بحضور ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والمئات من شباب 7 محافظات مصرية.



جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

تنسيقية شباب الأحزاب تلتقي سفراء عدة دول في جولة دبلوماسية لمناقشة سبل التعاون الدولي بشأن القضية الفلسطينية

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زار السفير الإيطالي ميكيلي كواروني، والسفير البرازيلي باولينو فرانكو دي كارفالو نيتو، والسفير الألماني يورغن شولتس، والسفير الأردني أمجد العضايلة، ورئيس القسم السياسي بسفارة كولومبيا كارلوس كولميناروس، في لقاءات ناقشت آفاق التعاون المشترك، والمواقف السياسية التي اتخذتها هذه الدول إزاء القضية الفلسطينية وتطورات الحرب في غزة.

جانب من اللقاء، فيتو

أبرز مناقشات اللقاء

كما تناولت اللقاءات مناقشة دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحياة السياسية والموقف المشترك لكافة أطياف الخيط السياسي من الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني، ومن الإدانة الكاملة للممارسات الإسرائيلية الغاشمة التي ضربت عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما شددت اللقاءات أيضًا على الضرورة الملحة لإنفاذ المساعدات الإنسانية في الحال ووقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار وتجويع مروع.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

إشادة بدور مصر المحوري

وأشاد السفراء بدور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية، واستضافتها المستمرة للجرحى وتيسير إدخال المساعدات، كما أوضح السفراء جهود بلادهم لوقف الحرب وإنفاذ المساعدات والتعاون الجاري مع الجانب المصري في هذا الصدد.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.