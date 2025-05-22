رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع انطلاق أعمال كنترول الشهادة الإعدادية (صور)      

تابع الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الخميس، أعمال كنترول الشهادة الإعدادية والذي انطلقت أعماله اليوم عقب انتهاء أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية.

مراجعة بيانات الطلاب

وحرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على متابعة مراجعة البيانات الطلاب ومراجعة خطوات التعامل مع الورقة الامتحانية وفقا لضوابط أعمال الكنترول الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

جانب من أعمال الكنترول، فيتو

جانب من أعمال الكنترول، فيتو

مراجعة جزئيات كل سؤال

وحث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، جميع الأعضاء على ضرورة مراجعة جزئيات كل سؤال قبل المراية وإعطاء كل طالب حقه ثم المراجعة الثلاثية للورقة قبل عملية الرصد وشدد فضيلته على ضرورة الدقة في تنفيذ كل خطوة، لإعطاء كل طالب حقه.



جانب من أعمال الكنترول، فيتو

جانب من أعمال الكنترول، فيتو

وفي نهاية جولته تمني التوفيق لجميع الطلبة والطالبات، ورافق رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال الجولة عبدالباقي الحداد، مدير ادارة امن المنطقه، ومحمد فراج، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

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